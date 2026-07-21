Tempestade avança pelo Paraná com frente fria e virada brusca no tempo

Uma mudança expressiva na dinâmica do tempo atinge o Paraná ao longo desta terça-feira (21). Uma nova frente fria, associada a uma área de baixa pressão presente entre os países vizinhos e o Rio Grande do Sul, avança sobre a metade sul do estado e eleva os índices de instabilidade. O fenômeno favorece o aumento da umidade no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul paranaense, induzindo a formação de pancadas de chuva, tempestades isoladas, trovoadas e rajadas de vento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de vendaval para o estado, válido até as 23h51 desta terça-feira, alertando para ventos de 40 km/h a 60 km/h e baixo risco de queda de galhos de árvores. Enquanto a instabilidade ganha força no interior ao longo do dia, Curitiba registra máxima de 25 ºC sob tempo firme nesta terça-feira, mas prepara-se para uma virada radical na quarta-feira, quando a chuva e o frio atingem a capital.

Áreas de instabilidade em formação

Segundo o meteorologista Leonardo Furlan, as ocorrências de chuva com trovoadas localizadas se estenderam ao longo da madrugada e da manhã desta terça-feira. No momento, chove com fraca intensidade especialmente no Sudoeste paranaense. O Simepar aponta que as primeiras áreas de instabilidade se formaram ainda pela manhã entre o Oeste e Sudoeste. No decorrer da tarde e da noite, a instabilidade se intensifica, com chance de pancadas de chuva e tempestades em trechos do Centro-Sul.

As alterações meteorológicas ocorrem de forma gradativa e não atingem todas as regiões paranaenses simultaneamente. Nas faixas Norte e Leste, o tempo segue estável, com predomínio de sol e marcas elevadas. As máximas ficam acima dos 25 ºC na maior parte do Paraná, com destaque para o Norte e o Litoral, onde os termômetros se aproximam dos 30 ºC. O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta de tempestades severas para quarta-feira

Atenção para os próximos dias no Paraná. Segundo o Simepar, as instabilidades se intensificam significativamente sobre o estado nesta quarta-feira em virtude do deslocamento da nova frente fria. São esperadas pancadas de chuva e tempestades com potencial para rajadas de vento, granizo localizado e descargas atmosféricas. Há expectativa de grandes acumulados de chuva no decorrer do dia, em especial no interior paranaense.

Virada no tempo e queda de temperatura em Curitiba

Em Curitiba, o dia começa com estabilidade, predomínio de sol e temperaturas agradáveis, oscilando entre a mínima de 17 ºC e a máxima de 25 ºC, sem previsão de chuva para esta terça-feira.

A grande mudança na capital paranaense ocorre a partir de quarta-feira, com a chegada da chuva, o aumento da nebulosidade e a queda acentuada na temperatura. De acordo com o Simepar, os termômetros na quarta-feira ficam entre 13 ºC e 18 ºC com tempo fechado. Na quinta-feira, o frio se consolida na cidade, registrando mínima de 11 ºC e máxima que não ultrapassa os 18 ºC.