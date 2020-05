O restaurante Churrascão Colônia é mais um estabelecimento tradicional de Curitiba a anunciar o encerramento das atividades durante a pandemia do coronavírus. Em funcionamento desde 1980, o Churrascão Colônia foi a primeira churrascaria a abrir em Santa Felicidade.

O restaurante foi inaugurado pela família Ongaratto, uma das percursoras do sistema do rodízio de espeto corrido, que foi espalhado pelo país nos anos 60. O local oferecia rodízio de carnes, massas, além de buffet de saladas. O Churrascão Colônia foi palco de muitos casamentos e festas de batizado e debutantes.

A reportagem buscou contato com os atuais donos, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. No seu perfil no Facebook eles postaram uma mensagem de despedida. “Agradecemos a todos que fizeram parte desta história e desejamos felicidades. Vocês estão em nossos corações”.

A crise causada pelo coronavírus atinge em cheio bares, restaurantes e casas de eventos. No final de abril, outro ponto tradicional da capital, o Bar do Pudim, fechou as portas depois de 52 anos de funcionamento. Outro comércio afetado pela pandemia foi o Bistrô do Victor, após 12 anos de funcionamento.

