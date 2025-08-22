Totem de supermercado desaba em fiação em São José dos Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um totem do supermercado Angeloni, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, caiu em cima da fiação da Rua XV de Novembro, no Centro. Por causa da queda da estrutura, a região do estacionamento do supermercado foi isolada para o reparo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve nenhum registro de feridos. A causa para a queda do totem não foi revelada. Por causa da queda, 182 domicílios foram desligados. Foi constatado rompimento de cabos de baixa e média tensão, informou a Copel.

Segundo a assessoria de imprensa da rede, o supermercado não chegou a ser interditado, apenas a área foi isolada para o reparo. Uma viatura do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Defesa Civil do município estão no local para evitar qualquer tipo de acidente.

“Já temos um caminhão no local para a retirada do totem. Assim que a Copel liberar, o totem será retirado e o estacionamento liberado. A loja está funcionando normalmente”, reitera a rede.



