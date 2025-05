Tomate a R$ 1,99kg? Saiba onde tem mega promoção de hortifruti em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua da Cidadania Matriz, na Praça Rui Barbosa, completa 28 anos nesta quinta-feira (15/5) e, para marcar a data, o Sacolão da Família do local terá uma promoção especial: cinco itens estarão com preço reduzido, apenas R$ 1,99 o quilo – valor bem abaixo do habitual, que é de R$ 3,99.

Os produtos em oferta são ponkan, melancia, abóbora pescoço, alface e tomate, todos frescos e de qualidade, como forma de incentivar o consumo de alimentos saudáveis.

Além da oferta no Sacolão, haverá uma programação festiva das 13h às 17h, na Praça Rui Barbosa. Inaugurada em 1997, a Rua da Cidadania Matriz tornou-se, ao longo de quase três décadas, referência em serviços públicos e comércio no Centro de Curitiba, sendo um importante ponto de apoio para moradores e trabalhadores da região.

O programa

Os Sacolões da Família são uma iniciativa da Prefeitura para garantir a oferta de hortifrútis de qualidade a preços acessíveis. As unidades ficam em regiões com menor oferta de comércio, os chamados “vazios urbanos”.

Para garantir o abastecimento, o programa mantém uma “pauta mínima de alimentos” adaptada a cada estação do ano. Durante o outono/inverno, a lista inclui 25 produtos, entre frutas, legumes e verduras.

Entre as frutas disponíveis nesta temporada estão banana, bergamota, caqui, goiaba, kiwi, laranja, mamão, maçã, melancia e pera e as hortaliças incluem batata, batata-doce, cebola, cenoura, beterraba, aipim, inhame, cará, nabo e mandioquinha-salsa.