O delegado Tiago Wladyka, da Policia Civil (PC) de Araucária, ouviu até o início da tarde desta quarta-feira (39) sete testemunhas que estiveram na cena do crime que vitimou na, terça-feira (28), Sandra Ribeiro, 45 anos, fiscal de loja de um hipermercado em Araucária, região Metropolitana de Curitiba. Pessoas indicaram em depoimento que o cliente estaria com hálito etílico e, ao entrar em luta corporal com um segurança, a arma do vigilante atirou e acertou Sandra, conforme as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram. O cliente e o vigilante seguem presos na delegacia de Araucária.

No período da tarde, o delegado espera ouvir os principais responsáveis pela morte de Sandra, mas com os depoimentos de funcionários e guardas municipais, a linha de investigação já teve início. O cliente chegou na loja e foi orientado a colocar a máscara de proteção, mas resistiu ao pedido. Xingou os funcionários e agrediu fisicamente um outro fiscal de loja. “Ele atingiu com um soco no rosto que fez o funcionário cair do outro lado (Veja nas imagens). Na confusão quebrou até uma televisão do hipermercado. Ele ainda não foi ouvido, pois estamos no aguardo do advogado. Pedimos ao Hospital do Trabalhador os exames de sangue que podem apontar se ele tinha realmente ingerido bebida alcoólica. Testemunhas sentiram hálito etílico”, ressaltou o delegado.

O cliente do hipermercado é empresário em Contenda e não tem passagens na polícia. Neste caso, ele poderá responder por cinco crimes – agressão, injuria, dano qualificado, violação a determinação do poder público e homicídio por dolo eventual, quando se assume o risco de que o crime ocorra . Já o segurança da loja pode ser qualificado por homicídio culposo, ou seja, não teve intenção de matar e agiu por legitima defesa.

A Arma

A arma que o segurança utilizava pertence a empresa Protege e está regularizada. A PC vai entrar em contato com a Polícia Federal para saber se o segurança poderia estar trabalhando armado. “Vamos apurar todos estes detalhes. O que posso passar neste momento que a arma estava regularizada. Estamos tentando o contato com o pessoal da Federal para saber mais detalhes disto até para saber se ele poderia trabalhar armado como ocorreu”, explicou Tiago Wladyka.

Sandra vai ser enterrada nesta tarde às 16h30 no cemitério Jardim Independência, em Araucária.

A reportagem tentou contato com o advogado Ygor Salmen, que defende o empresário, mas a ligação não foi atendida.

