O frio chegou a Curitiba e a todo o Paraná nesta sexta-feira (3). Uma massa de ar fria derrubou os termômetros em todo o estado, registrando a menor temperatura em Palmas, na região central, com apenas 5° C em Palmas. Em General Carneiro, nas mesma região, a mínima foi 5,8° C. Na capital, os termômetros caíram para 9° C no começo do dia nesta sexta. A máxima, porém, deve alcançar 24° C na tarde desta sexta.

A queda de temperatura eleva ainda mais os cuidados preventivos do coronavírus. Doenças respiratórias tendem a se agravar com o frio, portanto: fique em casa! E não se esqueça de lavar as mãos constantemente e, sempre que espirrar ou tossir, cubra o rosto.

A previsão é de que o frio continue no fim de semana. Sábado (4), Curitiba deve registrar a mínima de 8° C e 13° C domingo (5). Entretanto, não há previsão de chuva no fim de semana. A chuva que pode aliviar o rodízio no fornecimento de água deve vir terça-feira (6), com pancadas.

No fim de semana, as temperaturas mais baixas do Paraná devem ser novamente na região central, quando os termômetros terão mínimas perto de 5° C novamente.

“Com a passagem de uma frente fria pelo estado no dia de ontem, que causou mais ventos do que chuva, tivemos o ingresso de uma massa de ar mais frio. Assim, o dia começou gelado na região sul do estado, com os termômetros registrando 5 ºC em Palmas e 5,8 ºC em General Carneiro”,explicou o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.