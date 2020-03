Após um fim de semana sem chuva e uma segunda-feira (9) com superlua, a terça-feira (10) amanhece com neblina – a primeira do ano registrada na capital. Apesar do céu encoberto, a meteorologia aponta para um dia de calor. Os termômetros registram 14ºC pela manhã em Curitiba, com máxima prevista de 31ºC no início da tarde.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Prefeitura monta posto provisório para fazer cartão-transporte em Curitiba

O Instituto Tecnológico Simepar ainda indica um ar mais seco e calor na maioria das regiões do Paraná. Apenas no litoral ainda há uma presença de nuvens, mas sem previsão de chuva.

Outras regiões

No litoral, as temperaturas devem variar entre 21° C e 30° C em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. A probabilidade de chuva é praticamente nula, mas, segundo o Simepar, algumas nuvens devem ocupar o céu das praias.

No interior do estado, o dia fica ensolarado desde o início desta terça e as temperaturas sobem durante a tarde. Em Foz do Iguaçu, a máxima chega aos 38°C. Já em Paranavaí, Maringá e Umuarama, o calor pode chegar aos 33°C, com mínimas perto dos 18°C.