A chuvarada que caiu em Curitiba na tarde desta quinta-feira (9) alagou a marginal da Linha Verde – BR-116, no Bairro Alto, no sentido Atuba. Com o alagamento que chegou a altura da metade dos pneus dos carros, o trânsito na região do Hospital Vita ficou complicado. Alguns veículos acabaram em pane por conta da água e um acidente com danos materiais foi flagrado pela equipe de reportagem da Tribuna.

Na pista contrária, no sentido Pinheirinho, os motoristas não enfrentam dificuldades e trafegam normalmente, enfrentando apenas o aumento do fluxo de veículos provocado pelo horário. Segundo o Simepar, a precipitação acumulada foi de 23,4 mm e rajadas de vento de aproximadamente 37,1 km/h.

Temporal localizado

De acordo com a Defesa Civil de Curitiba, a chuva da tarde desta quinta-feira atingiu com mais intensidade bairros do norte de Curitiba. Na região, houve duas solicitações para atendimento a situações de alagamentos nas ruas Leopoldo Manson Vaz (Boa Vista) e Odete Fatuch (Bacacheri).

Também foi registrada a queda de galhos na Rua Marechal Deodoro, entre as ruas Sete de Abril e Almirante Tamandaré, no Alto da XV, e a solicitação para fornecimento de lona na Rua Gastão Luiz Crulz, no Bairro Alto.

Houve ainda registro de alagamento na Rua Frederico Stadler Júnior, no Capão da Imbuia; desabamento de muro na Rua Dr. Joaquim Ignácio Silveira da Motta, no Guabirotuba; e erosão na Rua Arthur Martins Franco, no Fazendinha.

As equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Guarda Municipal e da Superintendência de Trânsito trabalham para restabelecer a normalidade na cidade.

Proteja-se!

Em dias de temporais, a orientação da Defesa Civil é de evitar sair de casa durante a chuva. Se a pessoa estiver na rua, evitar se abrigar embaixo de árvores e de estruturas metálicas, uma vez que Curitiba tem registrado grande incidência de raios. Embaixo de chuva, o motorista deve redobrar a atenção e reduzir a velocidade.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão) e pelo 153 (Centro de Operações da Defesa Social – Guarda Municipal).

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193) e pela Copel.