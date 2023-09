Uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento de até 90 km/h, passou por Curitiba nesta noite de segunda-feira (04). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), áreas de instabilidade provocaram pancadas de chuva, que passaram pela capital e seguem a caminho do Litoral.

Apesar de intensa, a precipitação acumulada em Curitiba foi de 08 mm nesta noite, segundo aponta o Simepar.

O temporal com raios e rajadas de vento moderados ocorre não só na região de Curitiba como também no Norte do Estado, Campos Gerais, Centro Sul e Leste.

Alerta Laranja

Curitiba estava sob Alerta Laranja para temporal nesta segunda-feira (04). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta de perigo prometia fortes chuvas depois de um dia ensolarado e com altas temperaturas, que chegaram na casa dos 27ºC.

Uma forte instabilidade que atua no Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesta madrugada pode avançar até o Paraná, potencializando a ocorrência de tempestades, principalmente a partir desta terça-feira (05).

