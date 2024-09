Tempo vira neste fim de semana em Curitiba; veja a previsão

Depois de uma semana com dias bem quentes e dias mais amenos, vai fazer calor ou frio neste fim de semana em Curitiba? De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a capital paranaense não terá temperaturas muito elevadas no sábado (28) e no domingo (29) .

Entre quinta (26) e sexta-feira (27) uma massa de ar frio passou pelo estado, dando um alívio no calorão. O meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen explica que a expectativa é de que o sistema frontal se afaste do Paraná neste fim de semana.

“Assim teremos novamente o tempo mais estável. Entre sábado e domingo predomínio de sol, especialmente no interior do estado”, afirma.

Entretanto, a situação na capital paranaense e no litoral do Paraná será diferente do restante do estado. “Permanece mais nublado pela influência do vento que empurra umidade do oceano para o continente. Assim, ao passar pela Serra do Mar mantém uma camada de nuvens que, por vezes, se estende até os Campos Gerais”, comenta o meteorologista.

Por isso a temperatura não subirá muito em Curitiba no fim de semana. De acordo com Jacóbsen, as máximas deverão permanecer entre 21ºC e 22ºC. “Enquanto que no litoral tem até mesmo chance de garoa ou chuvisco em boa parte do período”, completa.

Tempo no Paraná neste fim de semana

Nas faixas norte, noroeste e oeste do Paraná a amplitude térmica voltará a ser destaque neste sábado (28) e domingo (29). Conforme o Simepar, alguns municípios terão valores acima dos 30ºC.

