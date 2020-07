O dia deve amanhecer com neblina em Curitiba nesta quinta-feira (23), mas o sol deve aparecer e brilhar ao longo do dia, entre poucas nuvens. Segundo o Instituto Simepar, a previsão é de que não haja variação nas condições do tempo em relação aos últimos dias, tanto na capital e região, quanto nas praias paranaenses.

O motivo é o predomínio de uma massa de ar seco. As temperaturas também devem seguir mais elevadas, com máximas acima dos 25ºC.

Em Curitiba, a meteorologia aponta uma variação das temperaturas nos termômetros que vai dos 11ºC aos 27ºC nesta quinta. A umidade do ar segue mais baixa, por causa da massa de ar seco. “O dia começa com temperaturas baixas e com o sol predominando. As temperaturas se elevam e a tarde os termômetros se aproximam das máximas previstas. Quanto ao nevoeiro, pode ocorrer em alguns pontos da região metropolitana de Curitiba e Serra do Mar”, explica o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Litoral

Nas praias, também não devem ocorrer muitas mudanças no tempo dos últimos dias. De acordo com o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o dia amanhece com poucas nuvens e o sol ganha espaço. Assim como na capital, não há previsão de chuva. À beira-mar, as temperaturas ficam mais amenas do que em Curitiba. Elas devem variar entre 17ºC e 24ºC.

