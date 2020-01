O tempo segue instável neste fim de semana em Curitiba e em quase todo o Paraná. A capital amanheceu registrando chuva fina nesta manhã de sábado (4), mas o sol ainda pode aparecer no período da tarde. No entanto, as temperaturas devem permanecer amenas ao longo de todo o dia.

No domingo (5), a previsão é de pouca mudança na instabilidade. O mesmo vale para o Litoral do Estado neste sábado, com a diferença de que o sol deve firmar nas praias a partir do domingo. As informações são do Instituto Simepar.

Conforme apontam os meteoroligistas do Simepar, o sábado sera de tempo instável em vários momentos do dia entre o Litoral e a Região Metropolitana de Curitiba. Isso ocorre por causa da circulação dos ventos do mar para o continente. No Interior do Paraná, as chuvas ocorrem de forma isolada a partir da tarde.

Em Curitiba, as temperaturas variam entre 16° C e 22° C neste sábado. Segundo o Simepar, a probabilidade de chuva se mantém em 48% durante todo o dia. As rajadas de vento podem chegar aos 23 km/hora. Mas não vale desanimar. Quem não viajou para as praias e pretende fazer um exercício físico, a temperatura amena e a chuvinha fina podem ajudar a refrescar a atividade. Se a ideia é correr nos parques, vale usar um tênis com o solado mais macio, pois o chão pode estar liso.

Poucas mudanças devem ocorrer nas condições do tempo no domingo. Segundo o Simepar, o ar quente e com altos índices de umidade segue presente no Estado, favorecendo a formação de áreas de instabilidade principalmente a partir da tarde. Condição para temporais é baixa. Neste dia, a previsão é de que Curitiba registre temperaturas entre 15° C e 24° C. A probabilidade de chuva, de acordo com o Instituto, é de 73%.

Litoral

Nas praias, neste sábado, a temperatura Máxima deve chegar aos 26° C. A instabilidade estará presente, mas o sol deve aparecer à tarde, mesmo que entre nuvens. Em Guaratuba e Matinhos, A Mínima já começa com 22° C.

No domingo, o céu deve estar mais aberto. Em Paranaguá, com o aumento do calor, a Máxima prevista é de 29° C. Mas vale ressaltar que haverá muita presença de nuvens durante todo o fim de semana.

O tempo instável não deve atrapalhar a programação festiva das praias. O fim de semana está repleto de atrações para quem vai curtir uns dias de folga. Confira a agenda de eventos e programa-se!

Interior do PR

Segundo informou o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, há bastante nebulosidade sobre o Paraná no início desta manhã de sábado, mas são poucos os municípios que tem registro de chuva. De acordo com Jacóbsen, chove com fraca intensidade em parte dos Campos Gerais e também no Litoral (perto da divisa com Santa Catarina). Em torno dos distritos de Entre Rios (Guarapuava) e de Horizonte (Palmas), no Centro-Sul do estado, as temperaturas são amenas. Elas se mantêm perto dos 14° C.

Ao longo do fim de semana, em relação a capital, a diferença para todo o Interior que o sol aparece um pouco mais, mesmo com a instabilidade presente. Em Londrina, as temperaturas variam entre 16° C e 25° C no sábado. No domingo, a Máxima pode chegar aos 28° C neste município.