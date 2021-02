A segunda-feira (08) vai ser de tempo bom e calor em Curitiba. O sol vai se fazer presente na grande parte do Paraná e a chuva só deve pintar por aqui na quarta-feira (10). No litoral, a temperatura vai se aproximar dos 30° graus neste começo de semana.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a capital começou o dia com uma sensação de queda de temperatura quando bateu 15° graus. Com o passar das horas, o sol vai esquentado o ambiente e a máxima pode bater 27° graus no começo da tarde. Não está descartada uma garoa ocasional devido a nebulosidade presente.

No litoral, a segunda começou abafada e a expectativa para um dia quente. Em Guaratuba, a máxima chega a 28° graus e com o sol para cada um.

Já no interior, apesar do forte calor observado, o ar mais seco inibe a formação de nuvens de chuva. Em Londrina, no norte do estado, tempo quente. A máxima para a segunda é de 29° graus. Boa semana a todos!

