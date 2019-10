O tempo encoberto persiste nesta quinta-feira (26) em Curitiba. O céu já começou com bastante nebulosidade e deve seguir assim ao longo do dia, o que faz com que as temperaturas não tenham grandes variações — embora registrem um leve avanço. A boa notícia para quem não aguentava mais andar com o guarda-chuva para todos os lados é que, segundo o Simepar, não deve ter chuva nesta quinta.

A quinta-feira começa com 12°C e a temperatura máxima deve girar em torno dos 23°C durante a tarde. Embora o tempo nublado persista em praticamente todo o dia, é possível que Curitiba veja um resquício de sol aqui e ali em determinado momentos.

No Litoral do Paraná, a situação não é muito diferente. Matinhos e Guaratuba, por exemplo, também terão um dia de muita nebulosidade. A diferença nas praias, contudo, fica na pequena variação de temperaturas ao longo do dia. Com mínima de 18°C e máxima de 21° C, quem descer a Serra do Mar vai ter um dia de amplitude térmica quase inexistente.

Já no interior, a principal mudança fica para os municípios da metade norte do estado. A chuva que caiu na terça-feira em cidades como Londrina, Paranavaí e Campo Mourão se afasta do Paraná e a quinta-feira deve ser de tempo mais estável — embora as nuvens fiquem um pouco mais sobre essas cidades. As temperaturas vão oscilar entre 17° C e 28° C nesses municípios.