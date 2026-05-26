Chega de frio? Previsão do tempo para Curitiba promete alívio nesta semana. Até quando?

Os moradores da capital paranaense precisam acompanhar a previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira, dia 26 de maio. A jornada será caracterizada por instabilidade climática, com pancadas de chuva isoladas e trovoadas distribuídas durante todo o período. A temperatura máxima esperada é de 20°C, enquanto a mínima deve se estabelecer em torno de 13°C, configurando um clima característico de outono na cidade.

Ao longo do dia, a probabilidade de precipitação alcança 45%, com previsão de acúmulo aproximado de 2 milímetros. O principal destaque são as trovoadas isoladas, que apresentam 60% de possibilidade de acontecer. A umidade relativa do ar mantém-se elevada, atingindo 89%, fator que pode aumentar a sensação de frio, principalmente durante os episódios de chuva.

Os ventos têm origem oeste-noroeste com velocidade média de 14 km/h, porém as rajadas podem chegar até 34 km/h nos momentos de tempestade. A nebulosidade será significativa, com 98% de cobertura de nuvens durante toda a jornada. O índice UV fica moderado em 4, entretanto, devido à grande concentração de nuvens, a exposição solar será restrita.

Como fica a previsão do tempo para Curitiba no período noturno?

Durante a noite, a instabilidade climática diminui, mas o céu continua majoritariamente nublado. A probabilidade de chuva reduz para 25%, com possibilidade de acúmulo de apenas 0,3 milímetros. Os ventos perdem força, mudando para oeste-sudoeste a 8 km/h, com rajadas de até 13 km/h. A umidade do ar aumenta ainda mais, chegando a 96%, e a temperatura deve diminuir progressivamente até os 13°C.

É importante ressaltar que a sensação térmica durante o dia pode chegar a 25°C nos momentos de sol entre as nuvens, porém a mínima percebida permanece em torno de 13°C. A lua estará na fase crescente gibosa, com nascer previsto para o final da tarde. O sol nasce às 6h52 e se põe às 17h35, oferecendo aproximadamente 10 horas e 43 minutos de luz natural.