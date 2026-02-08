Semana começa com tempo carrancudo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta segunda-feira, 09 de fevereiro de 2026, indica um dia instável com possibilidade de chuvas e trovoadas. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar um clima típico de verão, com temperaturas variando entre 17°C e 24°C ao longo do dia.

Durante o período diurno, há uma probabilidade de 45% de ocorrência de chuvas, com acumulado previsto de aproximadamente 4 milímetros. A chance de trovoadas é ainda maior, chegando a 50%. O céu permanecerá predominantemente nublado, com uma cobertura de nuvens em torno de 86%.

A umidade relativa do ar se manterá elevada, atingindo 78% durante o dia. Apesar das condições chuvosas, o índice UV chegará a 6, indicando níveis moderados de radiação solar. É recomendável o uso de protetor solar para quem precisar se expor ao sol.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas podendo atingir 21 km/h. A sensação térmica máxima poderá chegar a 25°C, ligeiramente acima da temperatura real.

Para o período noturno, a previsão do tempo em Curitiba aponta uma redução na intensidade das chuvas, com probabilidade caindo para 30%. O céu permanecerá completamente nublado e a umidade relativa do ar aumentará para 94%. A temperatura mínima prevista é de 17°C, com sensação térmica equivalente.

O nascer do sol está previsto para as 05h58, e o pôr do sol ocorrerá às 19h03. A lua estará em fase de quarto minguante, com seu nascer previsto para as 23h42 do dia seguinte.

Fique atento às atualizações da previsão do tempo e esteja preparado para possíveis mudanças nas condições climáticas ao longo do dia. O clima em Curitiba nesta segunda-feira exige atenção dos moradores, especialmente no que diz respeito à possibilidade de tempestades.