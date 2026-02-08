Curitiba mais segura

Guarda Municipal prende foragido na rodoviária com ajuda de tecnologia

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 08/02/26 17h35
Guarda Municipal conduz cidadão com mandado de prisão após identificação pelo sistema de reconhecimento facial da Muralha Digital. Foto: Arquivo (SECOM)

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na Rodoviária da cidade no domingo (8/2). A prisão foi realizada com o auxílio do sistema de reconhecimento facial da Muralha Digital, tecnologia utilizada pela Prefeitura.

O suspeito foi identificado pelo sistema ao desembarcar de um ônibus vindo de Florianópolis (SC). A ação teve início após um alerta do Departamento de Inteligência sobre a possível chegada de um indivíduo procurado pela justiça.

Após o cadastro prévio da imagem do suspeito na Muralha Digital, o sistema emitiu um alerta ao Centro de Operações da Guarda Municipal no momento do desembarque. As equipes em campo foram acionadas e realizaram a abordagem.

A consulta aos sistemas confirmou a existência de um mandado de prisão contra o homem, expedido pela Vara Criminal de Campina Grande do Sul, do Tribunal de Justiça do Paraná. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos legais, sendo posteriormente levado à Cadeia Pública de Curitiba.

A operação demonstra como o uso de tecnologia e a integração entre órgãos de segurança podem ser eficazes no combate à criminalidade e na localização de foragidos da Justiça.

