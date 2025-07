Veja como fica o tempo em Curitiba nesta quinta-feira. Vem mais frio?

A previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira (03) indica um dia com variações climáticas significativas. Os curitibanos podem esperar uma manhã com poucas nuvens e nevoeiro, seguida por uma tarde de céu mais aberto e uma noite com possibilidade de chuva isolada.

Pela manhã, o cenário será de poucas nuvens com a presença de nevoeiro, criando uma atmosfera típica do inverno curitibano. As temperaturas oscilarão entre 8°C e 13°C, com ventos fracos vindos do sudeste e leste. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, variando de 80% a 95%.

À tarde, o tempo em Curitiba apresentará melhora, com poucas nuvens no céu. As temperaturas se manterão estáveis, com mínima de 8°C e máxima de 13°C. Os ventos continuarão fracos, soprando das direções sudeste e leste.

A noite trará uma mudança no clima, com aumento da nebulosidade. A previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas permanecerão entre 8°C e 13°C, com tendência de elevação da máxima. A umidade do ar continuará alta, variando de 80% a 95%.

É importante ressaltar que o sol nascerá às 07h04 e se porá às 17h39, caracterizando os dias curtos típicos da estação. Recomenda-se aos moradores e visitantes de Curitiba que estejam preparados para as variações climáticas ao longo do dia, levando consigo agasalhos e guarda-chuva.