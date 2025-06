Previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira (04)

O céu de Curitiba estará carregado nesta quarta-feira (04), com muitas nuvens e previsão de chuva isolada durante todo o dia. O termômetro deve marcar entre 13°C e 26°C, com a máxima em elevação e a mínima apresentando ligeiro declínio.

Os ventos mudam de direção ao longo do dia: pela manhã sopram de noroeste a norte, à tarde fazem o trajeto oeste-leste e, durante a noite, seguem no sentido leste-nordeste. A intensidade permanece fraca em todos os períodos.

A umidade relativa do ar oscila entre 50% e 95%, característica típica do outono curitibano. O amanhecer está previsto para as 6h57, enquanto o pôr do sol acontece às 17h35, proporcionando pouco mais de 10 horas e meia de luz natural.

Embora não existam alertas para eventos climáticos extremos, a recomendação é andar com guarda-chuva ou capa de chuva para quem planeja atividades externas. Motoristas devem redobrar a atenção nas vias, que podem ficar escorregadias em caso de precipitação.