Previsão em Curitiba: sábado tem chuva isolada e temperaturas amenas

Um típico cenário de inverno se desenha em Curitiba neste sábado (09). Os curitibanos vão acordar com o céu coberto por densa camada de nuvens, mas sem chuva nas primeiras horas do dia.

O termômetro vai marcar mínima de 7°C pela manhã, com sensação térmica ainda mais baixa devido à umidade que pode atingir 95%. Durante o dia, a temperatura não sobe muito, alcançando máxima de apenas 13°C.

Os ventos soprarão predominantemente de sudoeste a sul, com intensidade fraca, mudando sua direção para sul-sudeste quando a noite chegar. É neste período que as primeiras gotas de chuva devem cair sobre Curitiba.

A previsão indica chuva isolada para o período da tarde e noite. O guarda-chuva será item obrigatório para quem precisar circular pela cidade, especialmente após o entardecer, previsto para 17h56.

A umidade do ar oscilará entre 30% e 95% ao longo do dia, valores típicos para esta época do ano na região. O sol, que nascerá às 06h51, terá dificuldade para aparecer entre as nuvens.