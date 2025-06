Previsão do tempo em Curitiba: sábado chuvoso com friozinho

A previsão do tempo para Curitiba neste sábado (28) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar um cenário típico de inverno, com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas isoladas ao longo do dia.

Pela manhã, o céu estará nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima será de 12°C, com tendência de elevação, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 18°C. Os ventos soprarão de nordeste a norte, com intensidade fraca.

No período da tarde, o cenário permanece instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas se manterão estáveis, oscilando entre 12°C e 18°C. A direção do vento mudará levemente, soprando de norte a noroeste, ainda com intensidade fraca.

À noite, a situação meteorológica não apresenta grandes mudanças. O céu continuará nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas permanecerão entre 12°C e 18°C, com ventos fracos de noroeste a norte.

A umidade relativa do ar será elevada durante todo o dia, variando entre 80% e 100%. O sol nascerá às 7h04 e se porá às 17h38, caracterizando um dia típico de inverno na capital paranaense.

Recomenda-se aos moradores e visitantes de Curitiba que se protejam da chuva, utilizando guarda-chuvas e roupas impermeáveis. Também é aconselhável ficar atento a possíveis alertas meteorológicos emitidos pelas autoridades locais, especialmente devido à possibilidade de trovoadas isoladas.