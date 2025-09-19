Tempo em Colombo: previsão para este sábado (20)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para este sábado, 20 de setembro de 2025, indica um dia predominantemente nublado com possibilidade de chuva leve. A temperatura máxima prevista é de 29°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 15°C.

Durante o dia, o céu estará majoritariamente encoberto, com uma cobertura de nuvens de 74%. Há uma probabilidade de 20% de chuva, com um volume esperado de 0,2 milímetros. Os ventos soprarão do oeste-noroeste a uma velocidade média de 10 km/h, podendo atingir rajadas de até 18 km/h.

A umidade relativa do ar ficará em torno de 52% durante o dia, o que pode proporcionar uma sensação térmica agradável. O índice UV será alto, atingindo 9, portanto recomenda-se o uso de protetor solar e óculos de sol para quem for sair de casa.

À noite, o tempo em Colombo deve melhorar, com o céu ficando predominantemente limpo e apresentando nuvens ocasionais. A probabilidade de chuva cai para 10%, e os ventos mudam para a direção nordeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas de até 21 km/h.

O nascer do sol está previsto para as 06:08 e o pôr do sol para as 18:12. A lua estará na fase minguante, com nascer às 05:24 e pôr às 17:18.