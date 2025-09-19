Tempo em Curitiba: sábado (20) ensolarado com máxima de 29°C

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sábado, 20 de setembro de 2025, promete ser um dia agradável para os curitibanos. A previsão do tempo em Curitiba indica um dia predominantemente ensolarado, com temperaturas amenas e baixa probabilidade de chuva.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para este sábado é de 29°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 16°C. O clima em Curitiba se manterá estável, sem grandes variações ao longo do dia.

Durante o período diurno, o céu estará majoritariamente limpo, com apenas algumas nuvens esparsas. A umidade relativa do ar ficará em torno de 50%, o que contribui para uma sensação térmica agradável. O índice UV (Ultravioleta) será de 8, considerado alto, por isso é recomendável o uso de protetor solar para quem planeja atividades ao ar livre.

À noite, a previsão é de céu claro com nuvens periódicas. A umidade relativa do ar aumentará para cerca de 73%, tornando a temperatura mais amena. Os ventos soprarão do noroeste durante o dia, mudando para norte-nordeste à noite, com velocidades entre 10 e 11 km/h.

A probabilidade de chuva é baixa, apenas 10%, tanto durante o dia quanto à noite. Não há previsão de tempestades ou precipitações significativas para este sábado em Curitiba.

Para os entusiastas da astronomia, o nascer do sol está previsto para as 06:08 e o pôr do sol para as 18:12. A lua estará na fase minguante, com o nascer da lua às 05:24 e o pôr da lua às 17:18.