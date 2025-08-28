Tempo em Colombo: previsão desta sexta-feira (29)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sexta-feira (29) promete ser um dia nublado em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com temperaturas variando entre 12°C e 21°C. A previsão do tempo indica que o céu permanecerá encoberto durante todo o dia, com 100% de cobertura de nuvens.

Apesar do tempo fechado, a probabilidade de chuva é baixa, apenas 10%, tanto durante o dia quanto à noite. Os ventos soprarão do leste-sudeste durante o dia, mudando para leste durante a noite, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 21 km/h.

A umidade relativa do ar será elevada, atingindo 75% durante o dia e chegando a 96% à noite. O índice UV (Ultravioleta) máximo será de 6, considerado moderado. É recomendável o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol, mesmo com o céu nublado.

A sensação térmica máxima poderá chegar a 25°C, enquanto a mínima ficará em torno de 12°C. O nascer do sol está previsto para as 06:31 e o pôr do sol para as 18:03, horário local.

Para os entusiastas da astronomia, a lua estará na fase crescente, com nascer previsto para 09:56 e o pôr da lua para 23:53 do dia seguinte.