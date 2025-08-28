Curitiba terá sexta-feira nublada: confira previsão do tempo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta sexta-feira (29) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas variando entre 12°C e 21°C. O clima na capital paranaense será marcado por um céu encoberto durante todo o dia, com 100% de cobertura de nuvens.

Apesar da nebulosidade, a probabilidade de chuva é baixa, com apenas 10% de chance de precipitação tanto durante o dia quanto à noite. O índice de umidade relativa do ar ficará em torno de 74% durante o período diurno, subindo para 94% à noite.

Os ventos soprarão de leste-sudeste durante o dia, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 19 km/h. À noite, a direção do vento mudará ligeiramente para leste, mantendo a mesma velocidade média, mas com rajadas podendo atingir 23 km/h.

O índice UV máximo previsto para o dia é 7, o que é considerado alto. Recomenda-se o uso de protetor solar e cuidados com a exposição ao sol, especialmente entre 10h e 16h. O nascer do sol está previsto para as 6h31, e o pôr do sol para as 18h04.

Para os observadores do céu noturno, a lua estará na fase crescente, com nascer previsto para 9h57 e o ocaso para 23h53 do dia seguinte.