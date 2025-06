Previsão: céu claro e frio dão as caras em Colombo nesta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

Moradores de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vão precisar reforçar o casaco nesta terça-feira (10). O dia promete ser de céu limpinho, mas com o friozinho típico do inverno paranaense que já se aproxima.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os termômetros vão marcar entre 7°C e 16°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar vai ficar entre 60% e 100%, o que significa que o tempo estará úmido, especialmente nas primeiras horas do dia.

Logo cedinho, quem sair de casa vai encontrar poucas nuvens no céu e uma névoa úmida que deixa tudo meio esbranquiçado. Os ventos vão soprar de noroeste a nordeste, bem fracos, sem sensação de vento cortante.

À tarde a situação melhora um pouco. As nuvens continuam escassas, mas a névoa já terá ido embora. Os ventos mudam ligeiramente para leste-nordeste, mantendo-se na categoria “leve brisa”.

Quando a noite chegar, o céu estará completamente limpo em Colombo. O vento muda novamente de direção, vindo do sudeste-leste, mas continua fraco. Vale lembrar que as temperaturas tendem a cair ainda mais ao longo do dia. Para quem está planejando o dia, o sol aparece às 06h59 e se despede às 17h35.