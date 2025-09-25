Tempo em Colombo: confira previsão desta sexta-feira (26)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sexta-feira, 26 de setembro de 2025, promete ser um dia de céu nublado e chuva leve em Colombo. A previsão do tempo indica que os moradores da cidade devem se preparar para um dia úmido, com temperaturas variando entre 9°C e 14°C.

Durante o dia, a probabilidade de chuva é de 20%, com acumulado previsto de 0,7 mm. O vento soprará do leste, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem chegar a 29 km/h. A umidade relativa do ar ficará em torno de 78%, e o índice UV será baixo, atingindo apenas 3.

À noite, o céu permanecerá predominantemente nublado, com 77% de cobertura de nuvens. A chance de chuva se mantém em 20%, mas com volume menor, cerca de 0,2 mm. Os ventos diminuirão levemente, com média de 13 km/h e rajadas de até 21 km/h.

Apesar da temperatura máxima de 14°C, a sensação térmica será de 13°C durante o dia. À noite, com a mínima de 9°C, a sensação poderá chegar a 7°C. O nascer do sol está previsto para as 06:01 e o pôr do sol para as 18:14, horário local.

Para os entusiastas da astronomia, a lua estará na fase crescente, com seu nascer previsto para as 08:32 da manhã e o pôr da lua ocorrendo na madrugada do dia seguinte, às 22:39.