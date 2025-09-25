Previsão! Como fica o tempo em Curitiba nesta sexta-feira (26)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta sexta-feira (26/09) indica um dia com chuva leve e temperaturas amenas. Os curitibanos devem se preparar para um clima típico de outono, com máxima de 15°C e mínima de 9°C.

Durante o dia, há 25% de chance de chuva, com acumulado previsto de 0,8 milímetros. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar ficará em torno de 75%, proporcionando uma sensação térmica ligeiramente mais baixa que a temperatura real.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem chegar a 29 km/h. O índice UV (ultravioleta) será moderado, atingindo o nível 4, recomendando-se o uso de protetor solar para quem precisar se expor ao sol.

À noite, a previsão indica uma redução na probabilidade de chuva para 10%, com o céu permanecendo majoritariamente nublado (79% de cobertura). A umidade relativa do ar aumentará para 94%, e os ventos diminuirão levemente, com média de 13 km/h e rajadas de até 23 km/h.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 06:02 e o pôr do sol para as 18:14. A lua estará em fase crescente, com sua aparição no céu curitibano programada para as 08:32 da manhã.