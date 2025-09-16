Tempo em Colombo: confira previsão desta quarta-feira (17)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A quarta-feira, 17 de setembro de 2025, promete ser um dia de céu parcialmente nublado em Colombo, com temperaturas variando entre 13°C e 22°C. A previsão do tempo indica que os moradores da cidade podem esperar um dia agradável, com momentos de sol entre nuvens.

Durante o dia, a máxima prevista é de 22°C, com sensação térmica podendo chegar a 25°C. A umidade relativa do ar ficará em torno de 71%, e o índice UV será de 8, considerado alto. É recomendável o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol.

Apesar da nebulosidade, a chance de chuva durante o dia é baixa, com apenas 10% de probabilidade. Os ventos soprarão do leste-sudeste a uma velocidade média de 14 km/h, com rajadas podendo atingir 26 km/h.

À noite, o céu ficará mais encoberto, com 100% de cobertura de nuvens. A temperatura mínima prevista é de 13°C, com sensação térmica de 12°C. A probabilidade de chuva aumenta para 20%, com possibilidade de acumulado de 0,3 mm. Há também uma pequena chance (10%) de trovoadas.

O sol nascerá às 06:11 e se porá às 18:11, proporcionando cerca de 12 horas de luz natural. A lua estará na fase minguante, com nascer previsto para as 03:34 e ocaso às 14:25.