Curitiba terá dia ensolarado e noite nublada nesta quarta-feira (17)

A previsão do tempo em Curitiba para esta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, promete um dia ensolarado seguido de uma noite nublada. Os curitibanos podem esperar temperaturas agradáveis, com máxima de 23°C e mínima de 13°C.

Durante o dia, o céu estará predominantemente limpo, com apenas 5% de nebulosidade. A umidade relativa do ar ficará em torno de 67%, proporcionando um clima confortável para os moradores da capital paranaense. O índice UV chegará a 9, indicando alta intensidade de radiação solar, sendo recomendável o uso de protetor solar e óculos de sol para quem for sair de casa.

À noite, o cenário muda um pouco. A previsão indica aumento da nebulosidade, chegando a 100% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar subirá para 91%, e há uma pequena chance de chuva, com probabilidade de 20% e volume previsto de 0,16 mm.

Os ventos soprarão do leste-sudeste ao longo do dia, com velocidade média de 14 km/h durante o período diurno e 16 km/h à noite. As rajadas podem atingir 26 km/h durante o dia e 27 km/h durante a noite.

Para quem gosta de observar os astros, o nascer do sol está previsto para as 6h11 e o pôr do sol para as 18h11. A lua estará na fase minguante, com nascer às 3h35 e pôr às 14h25.