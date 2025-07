Previsão do tempo em Colombo: terça com chuva e temperaturas baixas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

A previsão do tempo para Colombo, no Paraná, nesta terça-feira, 01 de julho de 2025, indica um dia típico de inverno com temperaturas baixas e possibilidade de chuva isolada. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê que a temperatura máxima não deve ultrapassar os 9°C, enquanto a mínima pode chegar a 6°C.

Pela manhã, o céu estará com muitas nuvens e há previsão de chuva isolada. Os ventos soprarão de leste a nordeste (E-NE) com intensidade fraca. A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 90% e 100%.

No período da tarde, o tempo permanecerá nublado, mas sem previsão de chuva. Os ventos mudarão ligeiramente de direção, soprando de leste a oeste (E-W), mantendo-se fracos. As temperaturas continuarão baixas, com tendência de declínio ao longo do dia.

À noite, o cenário meteorológico não deve sofrer grandes alterações. O céu permanecerá com muitas nuvens, os ventos continuarão fracos de leste a oeste, e as temperaturas seguirão em declínio. A umidade do ar se manterá alta, em torno de 90%.

É importante que os moradores de Colombo se preparem para um dia frio e úmido. Recomenda-se o uso de roupas quentes e impermeáveis, especialmente pela manhã, quando há maior probabilidade de chuva. O nascer do sol está previsto para as 07h04 e o pôr do sol para as 17h39, caracterizando um dia curto, típico da estação.

Fique atento às atualizações da previsão do tempo e siga as recomendações das autoridades locais para se proteger do frio e da umidade excessiva.