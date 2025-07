Previsão em Curitiba: terça-feira com chuva e frio de volta

Nesta terça-feira (1°), os curitibanos devem se preparar para um dia típico de inverno, com temperaturas baixas e chuva isolada. A previsão do tempo em Curitiba indica que o dia começará com muitas nuvens e possibilidade de chuva pela manhã, com temperaturas variando entre 6°C e 9°C.

Durante a tarde, o céu permanecerá nublado, mas a chuva deve dar uma trégua. As temperaturas se manterão estáveis, com máxima de 9°C e mínima de 6°C. Os ventos serão fracos, predominantemente na direção Leste-Oeste.

À noite, o cenário não deve mudar muito. A previsão aponta para a continuidade de muitas nuvens, com temperaturas oscilando entre 6°C e 9°C. A umidade relativa do ar permanecerá alta durante todo o dia, variando entre 90% e 100%, o que pode aumentar a sensação de frio.

É importante ressaltar que as temperaturas máxima e mínima estão em declínio, indicando uma tendência de esfriamento nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) recomenda que a população se agasalhe bem e evite exposição prolongada ao frio, especialmente nas primeiras horas da manhã e à noite.

Para os que precisam sair de casa, é aconselhável levar um guarda-chuva ou capa de chuva, principalmente no período da manhã. O nascer do sol está previsto para as 07h04, e o pôr do sol para as 17h39, caracterizando os dias curtos típicos da estação.