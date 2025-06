Previsão do tempo em Colombo: chuva e frio ameno na sexta

A sexta-feira (27) promete ser um dia de céu nublado e temperaturas amenas em Colombo, região metropolitana de Curitiba. A previsão do tempo indica a possibilidade de chuva isolada ao longo do dia, com temperaturas variando entre 11°C e 18°C.

Pela manhã, o cenário será de muitas nuvens com chuva isolada. À tarde, a situação permanece semelhante, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Já no período noturno, o céu continuará encoberto, mas sem previsão de precipitação.

A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 80% e 100% ao longo do dia.

Vale ressaltar que as temperaturas máxima e mínima apresentam tendência de elevação para os próximos dias. O nascer do sol está previsto para as 07h03, e o pôr do sol para as 17h37, característico do inverno na região sul do Brasil.

Recomenda-se aos moradores de Colombo que se preparem para um dia fresco e úmido, levando consigo um guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa. Fique atento às atualizações da previsão do tempo e aproveite o clima ameno típico desta época do ano.