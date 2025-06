Tempo em Curitiba: sexta com chuva e temperaturas amenas

A sexta-feira (27) promete ser um dia típico de inverno em Curitiba, com temperaturas amenas e possibilidade de chuva isolada. De acordo com a previsão do tempo, os curitibanos podem esperar um dia nublado com variações climáticas ao longo das horas.

Pela manhã, o céu estará com muitas nuvens e há previsão de chuva isolada. As temperaturas oscilarão entre 12°C e 18°C, com ventos fracos. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, variando entre 90% e 95%.

No período da tarde, o cenário meteorológico não deve sofrer grandes alterações. A possibilidade de chuva isolada permanece, com o céu mantendo-se encoberto. Os ventos mudarão ligeiramente de direção, passando para leste-nordeste (E-NE), mas continuarão fracos. As temperaturas e a umidade do ar devem se manter estáveis em relação ao período matutino.

À noite, espera-se uma leve melhora nas condições do tempo, com a previsão indicando apenas “muitas nuvens”, sem menção à possibilidade de chuva. Os ventos continuarão fracos e na mesma direção da tarde. As temperaturas mínimas tendem a uma ligeira elevação, enquanto as máximas devem se manter estáveis.

É importante ressaltar que o sol nascerá às 07h04 e se porá às 17h37, caracterizando os dias curtos típicos da estação. Recomenda-se aos moradores e visitantes de Curitiba que se preparem para um dia fresco e úmido, levando consigo um guarda-chuva ou capa de chuva para eventuais precipitações ao longo do dia.