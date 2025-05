Previsão do tempo em Colombo: domingo com muitas nuvens

Neste domingo (25) os moradores de Colombo podem esperar um dia com muitas nuvens e temperaturas variando entre 12°C e 23°C. A previsão do tempo indica condições estáveis ao longo do dia, com ventos fracos predominantes.

Pela manhã, o céu estará encoberto, com ventos fracos soprando do nordeste para o norte. À tarde, a nebulosidade persistirá, com ventos fracos mudando ligeiramente de direção, vindos do nordeste para o leste. Durante a noite, o cenário de muitas nuvens se manterá, com ventos continuando fracos e na mesma direção da tarde.

A umidade relativa do ar oscilará entre 40% e 100%, típico do outono na região. É importante ressaltar que a temperatura máxima tende a uma elevação ao longo do dia, enquanto a mínima apresenta um ligeiro declínio.

Para os que planejam atividades ao ar livre, o sol nascerá às 06h52 e se porá às 17h37. Apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva para este domingo em Colombo. Recomenda-se, no entanto, que os moradores fiquem atentos a possíveis atualizações na previsão do tempo, especialmente considerando as variações típicas do outono na região sul do Brasil.