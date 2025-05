Domingo de céu nublado em Curitiba: confira a previsão do tempo

O domingo (25) promete ser um dia de céu encoberto em Curitiba. A previsão do tempo indica que a capital paranaense terá muitas nuvens ao longo de todo o dia, com temperaturas variando entre 12°C e 23°C.

Pela manhã, os curitibanos podem esperar um clima ameno, com ventos fracos soprando do quadrante Norte-Nordeste. À tarde, a direção do vento deve mudar ligeiramente para Leste-Nordeste, mantendo-se fraco. Já no período noturno, a tendência é que o vento gire para Nordeste-Norte, ainda com baixa intensidade.

+ Leia mais Onça é capturada em sítio após assustar moradores no Paraná

A umidade relativa do ar oscilará entre 40% e 100%, típico do outono na região. Vale ressaltar que a temperatura máxima tende a se elevar ao longo do dia, enquanto a mínima apresentará um ligeiro declínio.

Para os que planejam atividades ao ar livre, é importante estar atento aos horários do nascer e pôr do sol. O dia começará às 06h53 e terminará às 17h37, oferecendo cerca de 10 horas e 44 minutos de luz natural.

Apesar da previsão de muitas nuvens, não há indicação de chuva para este domingo em Curitiba. No entanto, recomenda-se que os moradores e visitantes estejam preparados para possíveis mudanças no tempo, característica comum nesta época do ano.