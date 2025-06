Previsão do tempo em Colombo: chuva isolada e mais frio

A previsão do tempo para Colombo nesta segunda-feira (30) indica um dia com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas permanecerão amenas, típicas do inverno na região, com máxima de 12°C e mínima de 8°C ao longo do dia.

Pela manhã, o céu estará encoberto, mas sem previsão de chuva. À tarde e à noite, aumentam as chances de precipitações isoladas. A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 90% e 100%, o que pode contribuir para a sensação de frio.

Os ventos soprarão de leste a sudeste durante o dia, mudando para leste-oeste no período noturno, sempre com intensidade fraca. O sol nascerá às 7h04 e se porá às 17h38, caracterizando dias curtos típicos da estação.

A tendência é de declínio nas temperaturas máximas e mínimas nos próximos dias, indicando a permanência do frio. Recomenda-se que a população se agasalhe adequadamente e fique atenta às mudanças climáticas, especialmente devido à possibilidade de chuva.