O tempo para este domingo (09), Dia dos Pais, vai ser bom e sem possibilidade de chuva. O sol vai nos acompanhar a todo o momento, e será ideal para curtir EM CASA. Não esqueça do bom conselho dos mais experientes: com saúde não se brinca. Se estiver com qualquer sintoma do novo coranavírus, evite a visita.

O alerta foi dado pela secretária de saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, pois mais de 80% das pessoas que precisaram de internamento na pandemia pertencem ao grupo de risco de pessoas acima de 60 anos. Se for fazer uma visita, a recomendação é usar a máscara durante todo o período, e tirar apenas na hora da refeição.

Voltando à previsão, em Curitiba, a máxima vai chegar em 25°C ali perto das 16h. À noite, vai dar uma esfriada e a temperatura pode bater 15°C. No litoral do Paraná, tempo semelhante ao da capital. A máxima prevista em Morretes pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) é de 27°C. Lembre que se for passar o dia em Morretes, é preciso fazer o cadastro no site www.morretesdestinocerto.com.br. O Ministério Público e a prefeitura de Morretes autorizaram o turismo na cidade, mas com um controle de fluxo na cidade.No interior, o tempo também vai estar agradável.

Em Foz do Iguaçu, na região Oeste, a máxima chega a 29° graus. Feliz Dia dos Pais!

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?