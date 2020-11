O tempo segue firme em Curitiba e região nesta terça-feira (24). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva no Paraná até pelo menos quinta-feira (26). Sem chuva, o sol volta a aparecer e esquentar as tardes. A previsão também vale para o Litoral, mas por lá ainda há possibilidade de pancadas isoladas de chuva à tarde.

Conforme aponta o Simepar, em Curitiba, as temperaturas variam nesta terça-feira entre 14º C e 27º C. O sol apareceu firme nas primeiras horas da manhã. Ao longo da tarde, com em outras regiões do estado, as temperaturas esquentam.

O tempo seco no Paraná deve fazer com que as temperaturas ultrapassem os 30º C em algumas áreas. Nas regiões Oeste e Noroeste, no decorrer da tarde, as marcações nos termômetros devem chegar aos 33º C de máxima. É o caso de Foz do Iguaçu, Umuarama e Paranavaí. Já as mínimas nessas áreas devem girar em torno dos 18º C.

Litoral

Nas praias paranaenses também esquenta. O sol predomina e as temperaturas máximas previstas devem atingir os 27º C em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. As mínimas, segundo o Simepar, oscilam em torno dos 20º C nesta terça-feira.

Diferente das outras regiões, por causa da umidade mais elevada na região das praias, há chance de pancadas de chuva isoladas. Mas o calor e o tempo aberto, assim como na região de Curitiba, devem seguir até a quinta-feira.