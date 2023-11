Previsão do tempo

Uma grande massa de ar aquecido e seco continua predominando no Paraná e por isso a quarta-feira (8) segue com calor em todas as regiões do estado. Apesar da manhã um pouco mais fria, os termômetros apontam “para cima” e a máxima prevista para Curitiba é de 28°C para hoje. E não para por aí!

O interior algumas cidades vão registrar temperaturas ainda mais altas, como em Paranavaí, que pode chegar aos 36°C e Londrina, com 33°C. Uma frente fria avança na altura do Rio Grande do Sul e pelo oceano, mas os efeitos serão sentidos timidamente nos próximos dias.

Nesta quinta a previsão para Curitiba é de máxima de 32°C e pode chegar aos 32°C no sábado e 33°C no domingo. Neste meio tempo, apenas na sexta o calor dá uma leve diminuída e a nebulosidade aumenta. Em algumas regiões pode chover, mas a tendência é que em pequenas quantidades. O tempo vai ficar abafado nestes dias.

