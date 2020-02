Curitiba deve registrar um calor perto dos 30° C nesta sexta-feira (14). Segundo o Instituto Simepar, finalmente, a nebulosidade deve ser bem baixa na capital ao longo do dia, com previsão de que essa condição se estenda por todo o fim de semana. Também não deve chover e a expectativa de altas temperaturas é semelhante para o Litoral do Paraná. Por causa disso, a circulação de cerca de 50 mil veículos é esperada na BR-277, no trecho entre Curitiba e Paranaguá, administrado pela Ecovia. É um fluxo três vezes acima do normal.

De acordo com a concessionária, a circulação de veículos na Serra do Mar deve aumentar a partir das 18h desta sexta-feira, com pico previsto para o período entre 19h e 20h. No sábado (15), o movimento deve estar acima do normal apenas no período da manhã, normalizando após o meio-dia.

Para o retorno, no domingo (16), o movimento deve começar a aumentar depois das 16h. O horário de pico, como prevê a Ecovia, deve ser entre 19h e 20h.

Tanta empolgação dos motoristas tem motivo. De acordo com o Simepar, na sexta, os termômetros em Curitiba devem registrar temperaturas entre 16° C e 29°C. Já nas praias paranaenses, a Máxima na sexta deve ser de 29° C, com Mínima de 21° C. Ainda no Litoral, no sábado e no domingo, o instituto meteorológico prevê Máxima de 31° C.