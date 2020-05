As temperaturas devem cair um pouco mais nesta quinta-feira (14), em Curitiba. Segundo o Instituto Simepar, temperaturas mais amenas são comuns do outono, porém a presença significativa de nuvens no céu da capital, que escondem o sol, contribuem para o aumento do frio em relação ao dia anterior. Também estão previstas chuvas a qualquer hora do dia, o que é uma boa notícia. Por conta da estiagem que, de acordo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), atinge o Paraná há dez meses, Curitiba e Região Metropolitana têm enfrentado problemas no abastecimento, com rodízios frequentes em vários bairros.

Nesta quinta, em Curitiba, os termômetros variam entre 12º C e 18º C. Segundo o Simepar, o frio também deve pegar a parte sul da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Em Fazenda Rio Grande, por exemplo, a variação térmica deve ser a mesma prevista para a capital, também com possibilidade de chuva.

No restante do Paraná, a meteorologia prevê muita nebulosidade entre as regiões leste, Campos Gerais e norte do estado. De acordo com o Simepar, nestes setores, há previsão de chuvas fracas e isoladas no decorrer desta quinta-feira. Nas regiões oeste e sudoeste, o sol deve ficar entre nuvens. O amanhecer também foi de temperaturas baixas entre as regiões oeste, sudoeste, centro-sul do estado.

