O tempo que amanheceu cinza em Curitiba nesta quarta-feira (22) deve seguir assim ao longo do dia, com previsão de chuvas isoladas durante todo o período. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, nem mesmo as temperaturas devem se elevar na capital, por causa dos índices de instabilidade que aumentaram em todo o Paraná nos últimos dias. Já nas praias, embora haja mais umidade, presença marcante de nuvens e risco de chuva, a meteorologia aponta que o calor será maior no Litoral.

Em Curitiba, segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 15° C e 22°C nesta quarta. Isso ocorre por causa da presença maior de instabilidade, que prejudica até mesmo a tentativa do sol em brilhar. “Para explicar de uma maneira mais simplificada, as nuvens barram a entrada do sol e o tempo fica com temperaturas menos elevadas”, explica a meteorologista Larissa de Freitas, do Simepar.

Ainda de acordo com o instituto meteorológico, nesta quarta ainda deve haver um aumento nas ocorrências de pancadas de chuva em Curitiba e Região Metropolitana. “Chuvas devem ser registradas ao longo de todo o dia. Há mais chance de chover no período da tarde, como já foi registrado no fim da tarde de terça-feira (21)”, disse a Larissa de Freitas.

Litoral

A mesma condição de instabilidade deve ser registrada nas praias nesta quarta. A diferença para Curitiba é que os termômetros esquentam um pouco mais. “Mesmo entre nuvens, o sol ainda deve ficar mais tempo aparecendo durante a manhã. Isso acaba ajudando na subida dos termômetros. É o caso de Paranaguá”, apontou a meteorologista do Simepar.

Conforme prevê o instituto, a cidade de Paranaguá deve registrar Máxima de 27° C, com Mínima prevista de 22° C. Em Guaratuba, a Máxima deve atingir os 26° C.

E no interior, como fica?

A instabilidade segue também presente nas demais regiões do estado. Segundo o Simepar, há previsão de chuva em diversas cidades, entre elas Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel. Também Paranavaí, Maringá, Apucarana e Londrina. Ainda conforme o instituto, a maior Máxima prevista para o Paraná deve ocorrer em Foz do Iguaçu, onde os termômetros podem chegar aos 28° C nesta quarta. Na região sudoeste do Paraná existe alerta amarelo de temporal.