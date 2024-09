Temperatura em Curitiba vai despencar nos próximos dias

Curitiba terá uma variação entre calor intenso e temperaturas mais amenas ao longo desta semana. Nesta terça (1º), por exemplo, a temperatura máxima prevista para a capital paranaense é de 31ºC, conforme previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Entretanto, já na terça uma frente fria começa a avançar para o Paraná. Conforme explica o meteorologista do Simepar Samuel Braun o sistema frontal avança do Rio Grande do Sul.

“Essa frente fria deve alterar as condições do tempo aqui no estado do Paraná na quarta-feira (02). Essa frente chega, encontra um ambiente bastante aquecido e isso acaba proporcionando a possibilidade de tempestades”, diz Braun.

Por conta desse encontro de frio e calor, existe o risco de tempestades no oeste, sudoeste e centro-sul do estado.

Frente fria deixa o tempo instável em Curitiba

Na quinta-feira (03) o tempo fica mais fresco em Curitiba, com máxima de 18ºC e mínima de 12ºC. De acordo com a previsão do Simepar, existe 95% de probabilidade de chuva.

“Na quinta-feira a frente fria continua atuando no Paraná e o tempo deve ficar bastante instável, com chuva em vários momentos. E a temperatura já não se eleva muito em função da nebulosidade e da chuva prevista”, diz o meteorologista.

Na sexta-feira (04) a máxima deve cair mais um pouco em Curitiba. A previsão indica 17ºC e mínima de 12ºC na cidade.

Previsão do tempo para o fim de semana em Curitiba

Apesar do tempo ficar nublado, no fim de semana deve voltar a esquentar mais em Curitiba. No sábado (05) as temperaturas ficam entre 12ºC e 21ºC. No domingo (06), dia do 1º turno das eleições de 2024, a máxima sobe para 25ºC.

