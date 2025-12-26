Telhado de galpão desaba na CIC e deixa trabalhador em estado grave

Um grave acidente na região da Cidade Industrial de Curitiba deixou pelo menos dois trabalhadores feridos na manhã desta sexta-feira (26/12). O telhado de um galpão cedeu enquanto as vítimas trabalhavam no local.
Uma das vítimas foi socorrida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em estado grave. O resgate foi feito com apoio do helicóptero da corporação, que transportou o trabalhador até o Hospital do Trabalhador, na capital paranaense.
Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde da segunda vítima socorrida. A ocorrência ainda está em andamento e as causas do desabamento serão investigadas.
