Alteração temporária

Telefone do Corpo de Bombeiros passa por manutenção em Curitiba e região

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 16/09/25 17h38
Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná (Arquivo)

Em atualização às 17h30. o Corpo de Bombeiros informou que a linha 193 foi normalizada.

O número 193 do Corpo de Bombeiros de Curitiba e Região Metropolitana (RMC) ficou temporariamente em manutenção na tarde desta terça-feira (16). A corporação informou que a normalização do serviço ocorreu por volta das 17h30.

Moradores que precisarem dos serviços emergenciais devem ligar para o mesmo número, 193, mas precisam ficar atentos a uma mudança no procedimento: após a ligação, é necessário pressionar o Ramal 1 para que o atendimento seja corretamente direcionado às equipes.

+ Leia mais

Até o momento, o Corpo de Bombeiros não informou a duração prevista para essa manutenção no sistema telefônico. A orientação é que a população siga utilizando o serviço conforme as novas instruções temporárias.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna