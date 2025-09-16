Telefone do Corpo de Bombeiros passa por manutenção em Curitiba e região

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em atualização às 17h30. o Corpo de Bombeiros informou que a linha 193 foi normalizada.

O número 193 do Corpo de Bombeiros de Curitiba e Região Metropolitana (RMC) ficou temporariamente em manutenção na tarde desta terça-feira (16). A corporação informou que a normalização do serviço ocorreu por volta das 17h30.

Moradores que precisarem dos serviços emergenciais devem ligar para o mesmo número, 193, mas precisam ficar atentos a uma mudança no procedimento: após a ligação, é necessário pressionar o Ramal 1 para que o atendimento seja corretamente direcionado às equipes.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros não informou a duração prevista para essa manutenção no sistema telefônico. A orientação é que a população siga utilizando o serviço conforme as novas instruções temporárias.