Tampinhas de plástico viram fraldas para idosas em ação de crianças de Curitiba

Uma iniciativa que une consciência ambiental e apoio ao próximo movimenta os corredores do Colégio Marista Santa Maria, no bairro São Lourenço, em Curitiba. Alunos de 6 e 7 anos, integrantes do projeto “Turma da Natureza”, estão recolhendo tampinhas plásticas de garrafas de água, suco e refrigerante para ajudar as moradoras do Asilo São Vicente de Paulo, no Juvevê.

A dinâmica é simples e direta: cada quilo de tampinha plástica arrecadado pelas crianças equivale a uma fralda geriátrica descartável. Todo o material acumulado é encaminhado pelo próprio asilo a uma empresa parceira de São Paulo, que faz a conversão e envia os insumos essenciais para o cuidado diário das idosas atendidas pela instituição curitibana.

Além do impacto imediato no dia a dia do abrigo, a mobilização ensina na prática o conceito de reciclagem e responsabilidade social para os estudantes. Para a professora Renita Holler Pykocz, responsável pela ação, o projeto mostra às crianças que pequenas atitudes somadas constroem grandes transformações, conectando a preservação do meio ambiente ao cuidado direto com as pessoas.

A arrecadação segue até o final do mês de novembro, quando todo o volume de plástico reunido será entregue ao Asilo São Vicente de Paulo. A campanha também está aberta para a participação do público em geral.

Colaborações podem ser feitas ao depositar tampinhas plásticas no ponto de coleta localizado no pátio da Vila Marista, na rua Professor Joaquim de Matos Barreto, nº 98, no bairro São Lourenço.