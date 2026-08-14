Dois bares tradicionais de Curitiba deixam endereço onde funcionaram por décadas

Dois dos endereços noturnos mais conhecidos de Curitiba vão mudar de endereço. O Taco El Pancho e o Sheridan’s Irish Pub anunciaram que deixarão a tradicional estrutura da Rua Bispo Dom José, no Batel, onde funcionaram lado a lado durante décadas.

As duas casas encerram as atividades no local em 29 de agosto. Entretanto, a despedida não significa o fim dos bares: os estabelecimentos já avisaram que preparam um novo capítulo, em outro formato e em um novo endereço, que ainda será divulgado.

O Taco El Pancho abriu as portas em 1994 e se tornou um dos bares temáticos pioneiros de Curitiba. A proposta mexicana, os nachos, tacos, margaritas, cervejas geladas e o clima de “fiesta” ajudaram a transformar o local em um ponto icônico da noite do Batel. A casa soma 32 anos de história.

Dez anos depois, em 2004, o próprio Taco deu origem ao Sheridan’s Irish Pub. O bar levou para a mesma região uma atmosfera inspirada nos pubs irlandeses, com chope servido em pints, gastronomia típica e, principalmente, música ao vivo. São 22 anos de trajetória.

Últimas noites na Bispo Dom José

Antes de deixar a Rua Bispo Dom José, os bares prepararam uma programação especial de despedida.

No Sheridan’s, a agenda “Farewell Bispo Dom José” terá como um dos destaques o tradicional St. Patrick’s de Inverno, marcado para os dias 21 e 22 de agosto. A festa fora de época foi lançada pelo próprio pub em Curitiba, em 2005, e se tornou uma das marcas da casa.

Já o Taco terá uma despedida com sotaque mexicano, incluindo festival de nachos e margaritas e apresentações de mariachis. As duas casas vêm divulgando a programação pelas redes sociais e devem anunciar novas atrações até a data do encerramento.

Apesar da pausa no atendimento presencial até a inauguração da nova casa, o Taco informou que continuará atendendo normalmente via delivery.