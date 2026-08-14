Mudança

Dois bares tradicionais de Curitiba deixam endereço onde funcionaram por décadas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giselle Ulbrich - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 14/08/26 19h11
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Fachada do Taco El Pancho e Sheridan’s Irish Pub
Taco El Pancho e Sheridan’s Irish Pub vão fechar as portas na Rua Bispo Dom José, mas devem reabrir em outro local. Foto: Taco El Pancho

Dois dos endereços noturnos mais conhecidos de Curitiba vão mudar de endereço. O Taco El Pancho e o Sheridan’s Irish Pub anunciaram que deixarão a tradicional estrutura da Rua Bispo Dom José, no Batel, onde funcionaram lado a lado durante décadas.

As duas casas encerram as atividades no local em 29 de agosto. Entretanto, a despedida não significa o fim dos bares: os estabelecimentos já avisaram que preparam um novo capítulo, em outro formato e em um novo endereço, que ainda será divulgado.

O Taco El Pancho abriu as portas em 1994 e se tornou um dos bares temáticos pioneiros de Curitiba. A proposta mexicana, os nachos, tacos, margaritas, cervejas geladas e o clima de “fiesta” ajudaram a transformar o local em um ponto icônico da noite do Batel. A casa soma 32 anos de história.

Dez anos depois, em 2004, o próprio Taco deu origem ao Sheridan’s Irish Pub. O bar levou para a mesma região uma atmosfera inspirada nos pubs irlandeses, com chope servido em pints, gastronomia típica e, principalmente, música ao vivo. São 22 anos de trajetória.

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Últimas noites na Bispo Dom José

Antes de deixar a Rua Bispo Dom José, os bares prepararam uma programação especial de despedida.

No Sheridan’s, a agenda “Farewell Bispo Dom José” terá como um dos destaques o tradicional St. Patrick’s de Inverno, marcado para os dias 21 e 22 de agosto. A festa fora de época foi lançada pelo próprio pub em Curitiba, em 2005, e se tornou uma das marcas da casa.

Já o Taco terá uma despedida com sotaque mexicano, incluindo festival de nachos e margaritas e apresentações de mariachis. As duas casas vêm divulgando a programação pelas redes sociais e devem anunciar novas atrações até a data do encerramento.

Apesar da pausa no atendimento presencial até a inauguração da nova casa, o Taco informou que continuará atendendo normalmente via delivery.

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