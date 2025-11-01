Suspeitos de crime tomam golpe inesperado ao trocar de carro para fuga na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caso curioso foi registrado na sexta-feira (31/10), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Um Gol que teria sido furtado no bairro Santa Terezinha, naquela cidade, foi substituído por um Uno que estava estacionado em frente de uma casa. Entretanto, os suspeitos não contavam com um detalhe que os deixou na mão: o segundo veículo foi encontrado pelo dono horas após o furto também abandonado, pois estaria sem gasolina.

De acordo com informações da Guarda Municipal (GM), a troca dos veículos teria ocorrido por volta das 3h. A descoberta de que o Gol também era um veículo furtado aconteceu durante o registro do boletim de ocorrência sobre o furto e abandono do Uno, na tarde de sexta (31/10).

Enquanto a Polícia Militar encerrava o boletim, em consulta ao sistema, a equipe verificou que o Volkswagen tinha alerta ativo de furto. Diante da informação, o Gol que havia sido recolhido ao pátio da 4ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar foi entregue a Polícia Civil de Fazenda Rio Grande.

Ainda não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos dos crimes.

