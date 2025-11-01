Curitiba inaugura 1ª farmácia do Brasil especializada em cannabis medicinal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba se prepara para receber, a partir de segunda-feira (03/11), a primeira farmácia do Brasil especializada exclusivamente em cannabis medicinal, com produtos à pronta entrega. A Cannabis Company chega à capital paranaense com a missão de ampliar o acesso a tratamentos com canabidiol (CBD), componente da Cannabis sativa que não possui efeitos psicoativos e atua diretamente no sistema endocanabinoide, ajudando a regular dor, sono, humor e resposta imunológica.

Por trás dessa iniciativa pioneira está uma história de transformação pessoal. Michele Farran, uma das fundadoras, viveu na pele os desafios de conviver com artrite reumatoide e passou anos buscando alívio em tratamentos convencionais, sem sucesso. Foi quando conheceu o canabidiol que sua vida mudou completamente. A melhora foi tão significativa que devolveu energia, mobilidade e qualidade de vida à empresária. “Foi uma mudança completa. E, mais do que isso, um chamado para ajudar outras pessoas a descobrirem essa alternativa com segurança e orientação”, conta Michele.

A Cannabis Company nasce com uma proposta que vai além da comercialização de produtos. O espaço foi pensado para ser um ponto de encontro entre pacientes, médicos e informação de qualidade. “Muitos ainda têm dúvidas e receios. Queremos ser um espaço de confiança, que ajude a quebrar preconceitos e a guiar os pacientes nesse processo”, complementa Michele.

Segundo a farmacêutica Tarsila Tomaz Lins Couto, responsável técnica da Cannabis Company, o canabidiol vem ganhando cada vez mais reconhecimento da comunidade científica e médica como aliado em diversos tratamentos. “Os usos mais conhecidos envolvem o controle da dor crônica, como nas artrites e neuropatias, além do tratamento de epilepsia, esclerose múltipla e náuseas. Também há resultados promissores em doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, e em distúrbios emocionais como ansiedade, depressão e insônia”, explica.

Foto: Divulgação.

A farmácia seguirá rigorosamente todas as normas estabelecidas pela RDC 327/2019, disponibilizando todos os tipos de canabidiol autorizados, sempre com prescrição e orientação médica. Os produtos terão origem rastreável e certificação de qualidade, vindos de laboratórios de referência no mercado, como Green Care, Green, Herbarium, Biofarma, Ease Labs e Prati-Donaduzzi. “Nosso compromisso é com a transparência e a segurança. Seguiremos cada norma, de A a Z, para garantir qualidade e confiança aos pacientes”, completa Tarsila.

Serviço

A Cannabis Company vai funcionar na Rua Padre Anchieta (nº 2454 – sobreloja 42), no bairro Bigorrilho, em Curitiba, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Para mais informações, acesse o perfil oficial da farmácia no Instagram: @cannabis_company.

